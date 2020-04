LEGGI ANCHE

19:21

Sarà un'estate complicata anche per ilche vuole rinforzarsi in vista della prossima stagione ma non può investire troppo sul mercato. Ecco perché il club neroarancio sta pensando a diversi parametri zero per rinforzare la rosa a disposizione in estate.Secondo Plaza Deportiva, nella lunga lista acquisti c'è anche il nome di José Callejon : i valenciani fanno sul serio per l'esterno azzurro che, a 33 anni appena compiuti, si libererà dala fine anno visto il contratto in scadenza. Secondo i media spagnoli, la scelta diè chiara: tornare in Spagna per poter concludere a casa la sua carriera.