Il Cies (Centro internazionale per gli studi sullo Sport), ha realizzato un interessante studio sul prezzo dei giocatori in base al loro rapporto contrattuale. Di quanto varierebbe il loro valore se prolungassero l'attuale contratto di un anno? Tra i casi analizzati anche quello di Arkadiusz Milik , finito nella: il polacco è in scadenza con ilnel 2021, il suo valore passerebbe da 26,5 milioni attuali al valore proiettato in caso di rinnovo annuale di 38 milioni.In questa particolare classifica anche l'altro polacco del Napoli: il suo valore attuale si attesta sui 37,4 milioni, mentre il valore proiettato in caso di rinnovo annuale sarebbe di 53.7 milioni. Con un aumento di valore di 16,3 milioni. Tra i casi analizzati anche quello di José Callejon , in scadenza ad agosto: se lo spagnolo dovesse firmare con ilil rinnovo, il suo valore si attesterebbe sui 7,5 milioni di euro.