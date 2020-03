LEGGI ANCHE

Il calcio si ferma, ma non si ferma il Cies (Centro internazionale per gli studi sullo Sport), che nell'ultimo studio settimanale accende i fari anche suldi: il club azzurro, nella valutazione del valore della rosa, si attesta al 17° posto in Europa con un valore di 617 milioni di euro complessivi. Il club diè il terzo per valore in Italia: davanti ci sono ovviamente la Juventus (783) e l'Inter (773) che ha saputo ridurre il gap dai bianconeri nelle ultime finestre di mercato.Il primo posto del podio è ovviamente del(1 miliardo e 405 milioni di euro), a seguire ci sono Manchester City e il, avversario in Champions League del Napoli . Gli azzurri anticipano la Roma (540), ultimo club italiano presente nella Top 20 dei maggiori campionati europei.