Napoli, per Vazquez ora cambia tutto: può dire sì al Real dopo l'infortunio

Quanto possono cambiare in fretta le cose? Tanto, se si pensa al momento di Lucas Vazquez. L'esterno spagnolo classe 1991 si è infortunato gravemente nel Clasico di sabato sera tra Real Madrid e Barcellona e il problema al ginocchio sinistro ha chiuso anticipatamente la sua stagione, mettendo in difficoltà sia il Real che Zidane.

Come fanno sapere dalla Spagna, i piani di questa estate per Vazquez ora possono cambiare: il calciatore spagnolo era pronto a liberarsi a costo zero dal Real Madrid con tante opzioni per il futuro - tra cui l'Italia con Napoli e Milan interessate, ma c'è anche l'Arsenal - ma il ko al ginocchio può spingere il calciatore ad accettare l'offerta di rinnovo del Real Madrid, al ribasso rispetto alle passate stagioni, visto che tanti club ora potrebbero non scommettere su di lui.