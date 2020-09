LEGGI ANCHE

L'ultima idea di mercato delsi chiama Matias Vecino , la pedina giusta per rinforzare il centrocampo di. Con la partenza di Allan verso l'Everton e il prestito di Luca Palmiero, gli azzurri hanno necessità di rinforzare la mediana e il sudamericano dell'Inter sembrerebbe essere il profilo ideale sposato dalla dirigenza.Secondo quanto riportato da Sky Sport, ilavrebbe già imbastito una trattativa con l'Inter e l'agente del calciatore mentre Vecino avrebbe dato suo ok al trasferimento visto anche che il suo spazio in nerazzurro si stringe sempre più dopo l'arrivo di. L'uruguaiano non rientrerebbe in campo prima di novembre, visto l'infortunio al menisco, per questo il Napoli potrebbe provare a prenderlo in prestito con eventuale riscatto a fine stagione.