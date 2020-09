LEGGI ANCHE

Vanno avanti i colloqui trae Inter per Matias Vecino , l'uruguaiano ai box nerazzurri da tempo che potrebbe essere la scommessa diin questa estate. Secondo quanto riportato da Sky, però, sono ancora distanti le parti in trattativa soprattutto sul discorso riscatto, che il Napoli andrebbe a concludere solo sul finire del prossimo anno.L'Inter, infatti, spererebbe di recuperare dalla cessione definitiva del calciatore uruguaiano almeno 18 milioni di euro, cifra richiesta alper lasciarlo partire. Il club azzurro, invece, seppur risparmiando sul cartellino nell'immediato e puntando sul prestito, non vorrebbe superare i. A pesare sulla valutazione, ovviamente, anche lo stato di salute di: è infortunato e tornerà a dicembre.