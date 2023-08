Napoli-Veiga, Benitez: «Finché è qui, sarà convocato»

«Finché Gabri è un nostro giocatore, lo considero un giocatore in più». Rafa Benitez non si arrende, Gabri Veiga potrebbe essere ancora a disposizione del Celta Vigo per il turno di campionato di questo weekend. «Devo parlargli per capire il suo stato d'animo. Non posso nascondere che ci sia movimento in queste ore attorno a lui. Ad oggi è un giocatore in più, che si allena col gruppo e a cui devo parlare. Lo convocherò se non ci saranno novità».

«Se dovesse concretizzarsi la sua cessione, abbiamo qualche possibilità di tornare sul mercatoà, ma in questo momento non è così facile e ci sono dei limiti» ha spiegato in conferenza lo spagnolo. «Non è come quando ti presenti sul mercato il primo luglio, con i soldi freschi. È chiaro che nessuna squadra vuole sbarazzarsi dei suoi migliori giocatori. Cosa può fare al Napoli? Gabri lo vedo bene ovunque per le potenzialità e le qualità che ha».