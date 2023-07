Napoli, in vendita anche la maglia "replica". Prezzo pensato per tutti i tifosi

In attesa dell'inaugurazione di questa sera a via Calabritto del nuovo store ufficiale del Napoli, il club azzurro ha lanciato dal suo web store ufficiale anche la versione "replica" della maglia svelata lunedì scorso a bordo della fantastica Msc World Europe. La migliore novità è il prezzo: 49 euro anziché i 130 che servono per acquistare la maglia versione "gara". La versione "replica" è disponibile sia per la prima che per la seconda maglia presentate fin qui.