Napoli dal Verona al Venezia, adesso il Veneto ci piace di più

Ci eravamo lasciati con il Napoli che pareggiava in casa con una squadra veneta perdendo la Champions e ci siamo ritrovati con il Napoli che pareggiava in casa con una squadra veneta perdendo il centravanti. Sembrava dunque farsi realtà la teoria marxista secondo cui la storia si ripete sempre due volte, una come tragedia e l'altra come farsa. Ma pur essendo Karl un uomo saggio e lungimirante, egli non aveva mai visitato Frattamaggiore e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati