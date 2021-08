Demme palleggia e carica i suoi: «Let's go! Forza Napoli»

Non sarà in campo a causa dell'infortunio al ginocchio destro rimediato nel ritiro di Dimaro, ma Diego Demme non vuole perdersi l'esordio del Napoli in campionato. «Let's go» il messaggio del centrocampista azzurro ai suoi messaggi direttamente dai social. Lì dove lo stesso Demme ha caricato il video dei suoi palleggi proprio con il piede destro, mostrando netti miglioramenti al ginocchio.