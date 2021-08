Live Napoli-Venezia 0-0: clamorosa espulsione di Osimhen!

Ci siamo! Comincia oggi l'era di Luciano Spalletti al Napoli. L'ex allenatore di Inter e Roma fa il suo debutto allo stadio Diego Armando Maradona per la sfida «più arrapante» della sua carriera. E subito sfida il suo passato: l'esordio, infatti, sfidante è con il bel Venezia guidato da Paolo Zanetti, neopromosso in serie A che Spalletti ha allenato dal 1999 al 2000.

Tutto confermate le indicazioni della vigilia: c'è Insigne nel tridente con Osimhen e Politano, Lobotka dirige nel mezzo, Manolas affianca Koulibaly in difesa.

Pronti via e Osimhen sfiora subito il gol: pressing furioso su Maenpaa e carambola che esce fuori di niente. Sembra in vena il bomber nigeriano e al 14’ va di nuovo vicino al gol con un destro violento da fuori area che Maenpaa blocca a terra. Sul ribaltamento di fronte, è Johnsen a farsi vedere dalle parti di Meret ma il suo tiro di prima intenzione è troppo centrale per impensierire il portiere campione d'Europa con l'Italia di Mancini.

Napoli (4-3-3)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 21 Politano, 9 Osimhen, 24 Insigne.

A disposizione: 12 Marfella, 25 Ospina, 2 Malcuit, 5 Juan Jesus, 7 Elmas, 11 Lozano, 13 Rrhamani, 16 Palmiero, 33 Ounas, 37 Petagna, 59 Zanoli, 70 Gaetano. All. Spalletti.

Venezia (4-3-3)

1 Maenpaa; 22 Ebuhei, 31 Caldara, 32 Ceccaroni, 3 Molinaro; 16 Fiordilino, 42 Peretz, 18 Heymans; 17 Johnsen, 9 Forte, 20 Di Mariano.

A disposizione: 12 Lezzerini, 34 Bertinato, 6 Dezi, 8 Tessmann, 11 Sigurdsson, 19 Bjarkason, 23 Karlsson, 25 Galazzi, 28 Schnegg, 30 Svoboda. All. Zanetti.

Arbitro: Aureliano di Bologna.