Napoli, il coraggio di Insigne e la follia di Osimhen

Serata da ricordare per Lorenzo Insigne, da dimenticare in fretta invece per Osimhen. Il capitano firma il primo gol stagionale del Napoli in campionato segnando su rigore e cancellando l'errore precedente dal dischetto, Osimhen invece viene espulso dopo 23 minuti per una manata a Heymans punita con il cartellino rosso dall'arbitro Aureliano: una grande ingenuità del centravanti nigeriano, il Napoli rimane in inferiorità numerica.