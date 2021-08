«Insigne è un vero capitano», il coro di applausi per Lorenzo

L'unione fa la forza. E il mantra di Spalletti ha fatto già breccia nello spogliatoio del Napoli. Tutti per uno, e uno per tutti, insomma. E per capirlo basta ascoltare le parole degli azzurri dopo la prima partita di campionato, la vittoria contro il Venezia al Maradona. «Mi fa piacere avere la fascia da capitano, ma è di Insigne che è molto importante per noi. Ci ha aiutato tanto, ha corso come un pazzo in avanti, so che si parla molto del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati