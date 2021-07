Per il Napoli ci sarà il Venezia alla prima giornata del prossimo campionato, tra poco più di un mese, il 22 agosto (anticipi e posticipi permettendo). I precedenti non sono tantissimi, anche se essendo due club storici il loro primo incontro ufficiale risale a poco prima della creazione della Serie A a girone unico. La stragrande maggioranza degli incontri sono stati in serie A, ma gli ultimi match si sono disputati in Serie B. Poi per la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati