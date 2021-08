Napoli-Venezia, la rifinitura: out Demme, Mertens e Ghoulam

Si avvicina Napoli-Venezia e si avvicina così anche l'esordio stagionale in campionato per il Napoli di Luciano Spalletti. Un match che non vedrà tra i protagonisti alcuni azzurri: data per scontata l'assenza di Diego Demme - il centrocampista azzurro ha fatto terapie al ginocchio questa mattina al Konami Center - non ci saranno Faouzi Ghoulam e Dries Mertens, che hanno svolto lavoro personalizzato in campo.

LEGGI ANCHE Maglia Napoli, novità per gli azzurri: Amazon sbarca sulle nuove divise