Napoli-Venezia senza gli ultras: «L'attesa non ci spaventa...»

Dopo il colloquio con la squadra e lo striscione mostrato in tribuna allo Stadio Patini, durante il ritiro di Castel di Sangro, gli ultras del Napoli tornano a farsi sentire. «L'attesa non ci spaventa...prima o poi...» si legge dallo striscione affisso la scorsa notte dai tifosi napoletani di Curva B all'esterno del settore del Maradona. La protesta ultras va ormai avanti da settimane e punta il dito contro le disposizioni covid che non consentono l'accesso ai gruppi organizzati allo stadio viste le normative per il distanziamento nel settore.

