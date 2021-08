Insigne guida il Napoli di Spalletti: «Che vittoria con i nostri tifosi»

«Grande vittoria davanti al nostro pubblico. Emozione unica». Le parole non tradiscono mai, così come non tradisce Lorenzo Insigne, capitano e trascinatore del nuovo Napoli di Luciano Spalletti. Dopo la vittoria sul Venezia, l'azzurro ha esultato in rete con i tifosi, così come il compagni Di Lorenzo: «Tornare nel nostro stadio con i nostri tifosi e vincere! Una serata splendida, ed è solo l’inizio». Felice anche Koulibaly: «Vittoria e clean sheet: buona la prima».

«Buona la prima, bravi ragazzi!!» ha scritto Kostas Manolas. In campo anche Fabian Ruiz: «Abbiamo iniziato con il piede giusto. Continuiamo così, ragazzi!» le parole dello spagnolo. Nella ripresa, spazio anche per Gianluca Gaetano in mezzo al campo: «Grande Vittoria da squadra».