Napoli-Venezia, Spalletti e il 4-3-3: «Scelta logica e Insigne sta bene»

Il momento è arrivato. Il Napoli affronta il Venezia, prima gara del nuovo campionato, con lo stadio finalmente pieno anche se per metà. Un'occasione da non sbagliare per la prima casalinga di Luciano Spalletti: «Il 4-3-3 di stasera è stato scelto in base alle qualità dei calciatori che abbiamo in mezzo al campo. Insigne? Abbiamo avuto un po’ di precauzione martedì visto il suo ginocchio, ma non era nulla di rilevante. Lorenzo ci insegna quotidianamente come ci si allena e come si lavora».

Con lui ha parlato ai microfoni di Dazn anche Matteo Politano, tra iprotagonisti della passata stagione e anche dell'estate di preparazione azzurra. «Non vedevamo l’ora di ritrovare la gente allo stadio. In casa questo pubblico ci può dare veramente una mano importante» ha detto l'esterno del Napoli che stasera parte titolare contro i lagunari.