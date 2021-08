Ecco il nuovo Napoli di Spalletti: 4-3-3 con varianti tattiche e duttilità

Brillantezza e duttilità, Spalletti prepara il Napoli all'esordio in campionato con il Venezia battendo molto su questi due aspetti. Settimana di lavoro atletico basato principalmente sulla brillantezza e di allenamenti tattici con gli azzurri impegnati ad interpretare più sistemi di gioco in una stessa partita per garantire quel tocco in più di imprevedibilità e gestire al meglio situazioni diverse.

L'ULTIMO ARRIVATO

Parte il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati