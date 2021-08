Napoli-Venezia, attesa per i tifosi: tornelli stadio aperti dalle 17.45

Grande attesa per l'esordio del nuovo campionato, Napoli-Venezia segnerà anche il ritorno dei tifosi napoletani allo stadio Maradona. Per l'occasione - e per consentire lo svolgersi al meglio delle procedure d'accesso - dai propri canali ufficiali il club ha invitato tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. I tornelli, per l'occasione, apriranno alle ore 17,45 per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico.

«Si invitano i tifosi a presentarsi ai varchi di accesso con alla mano, biglietto cartaceo e QR-code relativo alla certificazione verde» si legge dal comunicato sul sito ufficiale. «Si invitano, altresì, i tifosi a rispettare le attuali disposizioni in tema di prevenzione e riduzione del rischio di diffusione del virus covid, ad evitare assembramenti nella fase di accesso all’impianto sportivo, e deflusso, ad indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento e mantenere il distanziamento di sicurezza. Si ricorda, infine, che per accedere allo Stadio sarà necessario presentare un valido documento di identità, unitamente al titolo di accesso, nonché di una delle certificazioni verdi covid di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021».