«Spero di restare più a lungo possibile aperché mi piacerebbe vincere qualcosa con questa maglia. Sarebbe la cosa più bella». Così Jordan Veretout - al sito ufficiale del club - si toglie dal mercato in autonomia, allontanando tutte le voci di un possibile trasferimento in estate dopo un solo anno in giallorosso.Il francese interessava tanto al Napoli che lo scorso gennaio ha pure bussato alla porta della. «Mi trovo molto bene qui, quando per la prima volta mi ha chiamato mi ha convinto del fatto che mi volesse e sono contento di essere venuto a, in una grande squadra, con grandi tifosi e un grande allenatore come lui che mi ha già aiutato e potrà solo farmi crescere di più».