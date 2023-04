MERET 6

Prima parata a ridosso della mezz'ora su una buona conclusione di Lasagna dalla media distanza. Gioca finalmente senza maschera, Ngonge lo grazie in maniera generosa.

DI LORENZO 7

Salva il risultato con un intervento perfetto, per giunta di tacco. Si trasforma in attaccante aggiunto e pericoloso con sovrapposizioni costanti e Depaoli in tilt perenne

KIM 6

Esce con autorevolezza, aggiungendosi alla fase offensiva: si alterna nel temponare, senza troppi patemi, Duda e Lasagna

JUAN JESUS 6

Si occupa del Tanque Gaich: l'argentino cerca di metterla, senza successo, sulla sportellata. Anche in gestione del possesso non arrivano particolari problemi

OLIVERA 6

Soffre in avvio le scorribande scaligere sulla fascia dove lavorano in asse Faraoni e Tameze, poi il Napoli alza il baricentro e si preoccupa, essenzialmente della fase offensiva. Bene più volte in anticipo.

ANGUISSA 5,5

Chiamato soprattutto a costruire in asse con Demme: Abildgaard prova a limitarne il raggio d'azione. Primo tempo sufficiente nelle due fasi. Secondo tempo da vertice basso

DEMME 5.5

Qualche minuto per carburare, con qualche scatto all'indietro in ritardo, poi trova le misure del possesso: ordinato, preciso, ma serve ben altro dal regista in maglia azzurra

ELMAS 6

Qualche errore di misura, ma cerca sempre di scappar via e creare superiorità. Cerca di farsi vedere e lavora bene sulle preventive

POLITANO 6

Fa ammonire Ceccherini dopo pochi minuti: entra con l'argento vivo e riesce a guadagnare metri con l'uno contro uno

RASPADORI 5

Fa fatica: non riesce a trovare quegli spazi necessari per staccarsi da Hien e poche volte trova il movimento per fungere da raccordo. Non c'è peso con lui là davanti. Che fine ha fatto?

LOZANO 5,5

Parte da sinistra, nella posizione di Kvara, per poi accentrarsi e cercare la giocata: Dawidowicz va in difficoltà però per una buona che ne fa almeno un paio ne sbaglia

ZIELINSKI 5,5

Inizia a destra per tenere a suo agio Elmas, poi si sposta interno sinistro.

KVARATSKHELIA 5,5

Faraoni prova a prenderlo in costante collaborazione, lui parte sempre larghissimo e Terracciano entra proprio per seguirlo senza attimi di tregua

LOBOTKA 6

Il motore balbetta, serve qualcuno che lo faccia girare meglio e con lui tutto cambia

ZEDADKA sv

Fa il bis dopo il finale con la Lazio, agile, scattante, pieno zeppo di buona volontà

OSIMHEN 6

Con il fiato sospeso quando al 79' resta a terra dopo contrasto (regolare) con Hien peggiore, La traversa che ancora trema è la prova della voglia che ha in corpo.

All. SPALLETTI 6

Fa quello che deve fare: turnover. Il Napoli-2 fa una fatica mortale negli uno contro uno ma non solo in quello. C’è il solito istinto ad aggredire, ma gambe e testa non sono esplosive. Chiaro che non è la stesa cosa, non può esserlo. Anche il Verona si presenta con un muro, un catenaccione: il possesso azzurro è straripante (sfiora anche l’80%), ma la palla è sempre lontana dall’area del Verona e non c’è un tiro in porta. Con Osimhen e company cambia forma e sostanza: perché l’uomo in maschera là davanti semina il panico anche solo a distanza. Una traversa e null’altro. Ci sta, col Milan alle porte.

Arbitro LA PENNA 5,5

Il gol del Napoli, autorete di Gaich, viene annullato direttamente su segnalazione del guardalinee (evviva) senza aiuto del Var perché Rocca vede la partecipazione attiva di Olivera all’azione, anche se non tocca il pallone: questo dice il regolamento. Ceccherini merita il secondo giallo a inizio ripresa per il fallo su Lozano: questo è l’errore più grave. Non è rigore quello su Osimhen. Troppo pochi 4 minuti di recupero per il tempo perso dai veronesi che lui tollera in maniera costante.