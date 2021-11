Di Lorenzo, il pendolino del Napoli: nella sua corsa si rivede Cafù

È quello del margine, l'estremo educato, il calciatore silenzioso che corre e sgobba, dribbla e quando segna se lo ricordano tutti, come contro il Verona. Un gol velenoso, e pesantissimo. Giovanni Di Lorenzo non s'impalla mai, né si ferma, e per come resiste in una partita ostica e fisica, viene da evocare Cafu. Macina chilometri, un treno di pianura, che consegna palloni e torna a recuperarli, che marca e si smarca, e ogni tanto nell'area...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati