Napoli-Verona, l'arbitro è Chiffi: solo vittorie in questa stagione

Otto precedenti e tutti beneauguranti. Il Napoli ritrova Daniele Chiffi, il fischietto di Padova è stato scelto per dirigere l'ultima gara dell'anno al Maradona per la squadra di Gattuso. Gli azzurri hanno già incrociato Chiffi due volte in questa stagione contro Fiorentina e Bologna - entrambe le volte a Fuorigrotta - con un ruolino di marcia perfetto viste le due vittorie.

In totale, sono 7 le vittorie negli otto precedenti con Chiffi. L'unico pareggio è arrivato nel novembre 2018 contro il Chievo (0-0). Insieme al fischietto di Padova ci saranno gli Assistenti Longo e Valeriani, il IV uomo sarà Fourneau. Al VAR la coppia Nasca-Cecconi.