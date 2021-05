Koulibaly verso il forfait, solo palestra per Maksimovic

Non ci sarà dal primo minuto, ma Kalidou Koulibaly proverà ad essere almeno tra i convocati di Napoli-Verona, ultimo episodio della stagione per la squadra di Gennaro Gattuso. Il difensore azzurro questa mattina ha svolto lavoro personalizzato in campo ma non si è ancora riaggregato al gruppo di compagni. Anche Maksimovic - appena rientrato dal covid - resterà fuori dalla squadra dopo aver lavorato in palestra questa mattina.