Napoli-Verona, elenco convocati: restano a casa Manolas e Malcuit

Luciano Spalletti può sorridere, questa sera contro il Verona l’allenatore azzurro ritrova i pezzi forti del suo Napoli: il capitano Lorenzo Insigne torna tra i convocati dopo essere rimasto in panchina a Salerno e a casa nella trasferta di Varsavia, insieme a lui disponibili anche Fabian Ruiz e Victor Osimhen, che aveva saltato le ultime due gare per un fastidio fisico. Out ancora Manolas e Malcuit.

L'elenco dei convocati

Marfella, Meret, Ospina;

Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli;

Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.