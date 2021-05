Live Napoli-Verona 0-0 90 minuti per centrare l'obiettivo

Vincere per scacciare via le paure e conquistare il tanto ambito posto in Champions League. È questo l'obiettivo del Napoli di Gattuso che solo con un successo potrebbe essere sicuro della qualificazione nei primi quattro posti, senza guardare ai risultato di Atalanta-Milan e Bologna-Juventus. Di contro ci sarà un Verona che ha conquistato con largo anticipo la salvezza grazie a un'altra ottima annata in Serie A.

APPROFONDIMENTI LA DIRETTA SOCIAL Napoli-Verona,live tweet di Anna Trieste SPORT Napoli-Verona, le immagini più belle del match (Newfotosud,... IL TIFO Napoli-Verona, un corteo di tifosiaccompagna gli azzurri allo stadio IL PERSONAGGIO De Laurentiis jr già vede l'Europa:«Un solo grido:...

LA PARTITA IN DIRETTA

Si parte dopo un minuto di silenzio per la tragedia della funivia del Mottarone. Si odono i cori dei tifosi dall'esterno dello stadio. In avvio Zaccagni pericoloso ma è in fuorigioco.

NAPOLI (4-2-3-1)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 33 Rrahmani, 23 Hysaj; 8 Fabian Ruiz, 5 Bakayoko; 11 Lozano, 20 Zielinski, 24 Insigne; 9 Osimhen.

A disposizione: 16 Contini, 25 Ospina, 3 Zedadka, 4 Demme, 6 Mario Rui, 7 Elmas, 14 Mertens, 21 Politano, 37 Petagna, 38 Costanzo, 56 D'Agostino, 68 Lobotka. All. Gattuso.

VERONA (3-4-2-1)

25 Pandur; 17 Ceccherini, 21 Gunter, 27 Dawidowicz; 5 Faraoni, 20 Zaccagni, 14 Ilic, 3 Dimarco; 40 Bessa, 8 Lazovic; 29 Kalinic.

A disposizione: 1 Silvestri, 22 Berardi, 4 Veloso, 6 Lovato, 9 Salcedo, 13 Udogie, 15 Cetin, 19 Ruegg, 23 Magnani, 33 Sturaro, 90 Colley, 92 Lasagna. All. Juric.

ARBITRO: Chiffi di Padova.