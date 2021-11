Napoli-Verona live dalle 18: Spalletti recupera Insigne e Osimhen

C'è il Verona allo stadio Maradona: con il pari per 1-1 contro i gialloblù all'ultima giornata dello scorso campionato s'infransero i sogni per gli azzurri di conquistare la qualificazione in Champions League. Oggi il Napoli puntà all'undicesima vittoria in campionato in attesa poi del derby in serata dell'altra capolista Milan con l'Inter.

APPROFONDIMENTI IL CASO Napoli-Verona, tornano gli ultrà allo stadio Maradona e... LA CURIOSITÀ Napoli, maglia Maradona in vendita: 150 euro per l'omaggio a... LA VIGILIA DEL NAPOLI Napoli-Verona, Ghoulam dà forfait: «Gastroenterite...

⚽️ 🏟 🕕 | MATCHDAY#NapoliVerona | Stadio Diego Armando Maradona | 18:00 CET



Maradona Game shirt

🛒 Official Web Store SSC Napoli: https://t.co/XmWZkZzHdV

🛍 Brand Store Amazon: https://t.co/mB78ZQhJ4b

🏪 Official Store SSC Napoli: https://t.co/IwzVF4BxqG



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/lZBuPhKMqv — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 7, 2021

Napoli (4-2-3-1)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 99 Anguissa; 21 Politano, 20 Zielinski, 24 Insigne; 9 Osimhen.

A disposizione: 1 Meret, 12 Marfella, 4 Demme, 7 Elmas, 11 Lozano, 14 Mertens, 33 Ounas, 37 Petagna, 59 Zanoli, 68 Lobotka. All. Spalletti.

Verona (3-4-2-1)

96 Montipò; 27 Dawidowicz, 21 Guenter, 16 Casale; 5 Faraoni, 61 Tameze, 4 Veloso, 8 Lazovic; 7 Barak, 10 Caprari; 99 Simeone.

A disposizione: 1 Pandur, 22 Berardi, 9 Kalinic, 11 Lasagna, 14 Ilic, 15 Cetin, 17 Ceccherini, 18 Cancellieri, 20 Ruegg, 23 Magnani, 24 Bessa, 31 Sutalo, 78 Hongla. All. Tudor.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.