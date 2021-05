Napoli, oggi l'ultimo stop dell'anno: con il Verona domenica alle 20.45

Rompete le righe ma solo per 24 ore. Per l'ultima volta in questa lunga stagione Gennaro Gattuso ha concesso un giorno di riposo al suo Napoli. La squadra è rientrata in città ieri sera dopo la vittoria a Firenze contro la Fiorentina nel lunch match domenicale.

Insigne e compagni non si alleneranno in questo lunedì post Fiorentina: la squadra per intero si ritroverà domani al centro tecnico di Castel Volturno per preparare la gara contro il Verona, ultima sfida del campionato decisiva per l'accesso in Champions League. Contro Juric si giocherà domenica alle 20,45 in contemporanea con Bologna-Juventus e Atalanta-Milan, le gare decisive per l'Europa. Serale anche la sfida tra Torino e Benevento che potrebbe valere la salvezza.