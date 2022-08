Napoli a Verona, Fabian in disco? Il video diventa virale sui social

Le chiacchiere si rincorrono molto più delle voci di mercato: il Napoli è in ritiro a Verona per la prima trasferta della stagione, Fabian Ruiz invece è a Positano a ballare e divertirsi con gli amici. Nulla di male per un calciatore, che tra l'altro non è inserito nei convocati di Luciano Spalletti per alcuni problemi fisici che ne avrebbero reso complicato il lavoro in allenamento nelle ultime ore. Dietro, però, c'è più di una voce di mercato, con il Paris Saint Germain pronto a chiudere e il Napoli pronto a cedere: che siano le ultime ore da azzurro per il centrocampista spagnolo?