Napoli-Verona, Ghoulam dà forfait: «Gastroenterite nella notte»

Brutta notizia per Luciano Spalletti che perde un altro difensore in vista del match contro il Verona di questa sera. Come informato dal club azzurro, infatti, Faouzi Ghoulam lascia il ritiro e non sarà a disposizione per il match a causa di un episodio di gastroenterite accusato durante la notte. Tra i difensori, indisponibili anche Manolas e Malcuit, oltre allo squalificato Koulibaly.

🏥 @GhoulamFaouzi lascia il ritiro e non sarà a disposizione per il match #NapoliVerona per un episodio di gastroenterite accusato durante la notte.



— Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 7, 2021