Napoli, Juan Jesus non si nasconde: «Arbitro? Non cerchiamo alibi»

Titolare per la prima volta in campionato quest'anno, ma anche e soprattutto un'ottima prestazione individuale per Juan Jesus. «Ma il Verona è squadra complicata, ci teniamo questo punto» - le parole del brasiliano al termine del match contro il Verona - «Ci tocca lavorare duro ora con la sosta, al rientro avremo una grande partita contro l'Inter».

«Sono pronto per aiutare il gruppo e sono felice di farlo, mi farò sempre trovare pronto quando Spalletti deciderà di chiamarmi» ha continuato il difensore brasiliano. «In difesa abbiamo fatto un gran lavoro con Rrahmani, sostituire Koulibaly non è facile ma abbiamo dimostrato di essere un ottimo gruppo. Arbitro? Non voglio fare polemiche, lui sa quello che ha fatto e come ha arbitrato. Noi abbiamo fatto la nostra gara, non diamo colpa agli arbitraggi per cercare alibi».