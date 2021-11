Napoli-Verona, Juan Jesus titolare: l'ultima volta più di due anni fa

La squalifica di Kalidou Koulibaly e l'infortunio di Kostas Manolas che ancora non si è ripreso al 100%. Il Napoli di Luciano Spalletti punta forte, allora, su Juan Jesus, il difensore brasiliano arrivano da svincolato in estate, tra i fedelissimi dello stesso allenatore toscano, che più volte l'ha sponsorizzato in questi mesi. Dopo due presenze da titolare in Europa League contro il Legia Varsavia (ma da terzino sinistro), l'ex Roma e Inter potrebbe conquistarsi domani con il Verona la prima maglia da titolare in campionato.

Fin qui, nelle undici gare disputate, Juan Jesus ha raccolto solo XX minuti e sempre da subentrato. Lo scorso anno, a Roma, non è mai partito dal primo minuto, l'ultima titolarità in Serie A, infatti, risale a oltre due anni fa: Fonseca lo aveva scelto nell'undici iniziale di Roma-Genoa, prima giornata del campionato 2019-20 (finita 3-3), con un'ora di gioco in campo prima della sostituzione. Da allora, solo panchina e una manciata di minuti conquistata in giallorosso nelle ultime due stagioni.