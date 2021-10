Quel Napoli-Verona di fine campionato scorso fu un incubo per i tanti tifosi azzurri, con una Champions praticamente acquisita e svanita dopo l'incredibile pareggio con i gialloblù.

E su quella partita oggi ci è tornato Ivan Juric, oggi allenatore del Torino impegnato domani nel derby con la Juventus, e allora sulla panchina scaligera. «Allegri non deve ringraziarmi per il pareggio di Napoli perché feci tutto solo per il Verona: ero l’allenatore dell’Hellas e pensavo soltanto alla mia squadra. Sono molto orgoglioso della prestazione di quel giorno e non me ne pento, anzi… La cultura sportiva per me è sacra. Dare il massimo in ogni partita e in ogni allenamento è l’unico modo di essere uomo».