Verona, Kalinic avverte Gattuso: «Vogliamo vincere anche a Napoli»

Solo qualche mese di convivenza con la maglia del Milan, ma tra Nikola Kalinic e Gennaro Gattuso il feeling era scattato a Milanello. Ora l'attaccante croato - tornato ieri sera al gol contro il Bologna - ritroverà Rino nell'ultima sfida di campionato a Napoli col suo Verona, una gara che potrebbe valere l'accesso alla Champions per la squadra azzurra.

«Non vogliamo perdere nemmeno nell’ultima partita» ha detto Kalinic pensando già alla partita di domenica. «In questa stagione ho avuto tanti infortuni ma ho lavorato bene, devo continuare così. Il Napoli si gioca una partita molto importante ma noi giocheremo al massimo perché vogliamo vincere». In passato l'attaccante aveva elogiato il suo ex allenatore in rossonero: «Gattuso è un tipo molto simpatico, che racconta le barzellette, ma quando inizi ad allenarti dà tutto e vuole tutto. È pazzo, ma in senso buono».