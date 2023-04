Napoli-Verona, Spalletti chiama i tifosi: «È il momento di perdersi dentro l’amore per il Napoli»

Il Milan, certo, ma prima c’è il Verona, non un avversario qualunque per il Napoli: «Quando sono arrivato qui, Napoli-Verona era il punto più basso toccato, ora può essere il più importante per la storia del club» le parole di Luciano Spalletti, che in conferenza presenta la sfida del Maradona: «Il Verona è allenato bene, è una squadra che ha motivazioni visto che forse meriterebbe anche una classifica migliore, poi ha vinto bene l’ultima partita e in generale ha messo in difficoltà gli avversari. Ma le nostre motivazioni sono alte. La squadra è abbastanza matura da saper gestire le partite che si ritroverà davanti». Con Osimhen almeno in panchina: «Sta bene, abbiamo fatto una riunione anche con lo staff medico stamattina e abbiamo deciso di convocarlo domani. Sarà disponibile e in panchina. L’obiettivo è arrivare il meglio possibile a martedì».

Che formazione per il Verona? «Chiunque scenda in campo domani deve sapere di essere protagonista di una delle partite più importanti di questo campionato. Qualcosa si cambia, non dieci calciatori però», avverte il toscano. «Kim ci sarà, perché squalificato martedì, qualcun altro dovrà recuperare perché lo stress fisico e mentale è troppo vicino. Raspadori sarà titolare, ma viene fuori da un lungo infortunio e 90’ forse sono troppi per lui, se ci fosse bisogno di 20’ per Osimhen potremmo pensare di usarlo». La squadra è stanca? «Abbiamo vinto più di tutti. Ci può stare che qualcuno sia più stanco, ma le nostre prestazioni sono state tutte buone. Ma per domani dobbiamo fare attenzione, si giocherà dopo poche ore e per questo qualcosa cambieremo. Kvaratskhelia può partire dalla panchina e poi possiamo usarlo durante la gara, stiamo valutando anche questo. Ma al Milan non ci pensiamo. La partita di domani è doppiamente importante: se vinciamo ce ne mancano solo tre per lo scudetto. Non trovo alcun motivo per pensare già al Milan visto il nostro obiettivo. Nella testa e negli occhi dobbiamo avere la foto del bello che abbiamo davanti».

L’appello ai tifosi continua: «Dobbiamo restare compatti e uniti, guidati dall’amore per Napoli. Non entro nel merito dei contrasti che ci sono, ma penso che sia incomprensibile in questo momento privare la squadra di quello che è il supporto dei tifosi. Abbiamo fatto partite straordinarie in giro per l’Italia perché gli stadi erano pieni dei nostri tifosi. E un aiuto fondamentale per noi avere il pubblico al nostro fianco. Lo scorso anno ci hanno contestato quando non siamo riusciti a vincere lo scudetto, ora lo abbiamo a portata di mano. Questo è il momento di perdersi dentro l’amore per il Napoli, di lasciarsi andare per il Napoli e basta» ha concluso Spalletti.