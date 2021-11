Napoli, una maglia per Maradona: pronta già domani contro il Verona

Le prime immagini erano già spuntate sui social una settimana fa, poi un messaggio misterioso lanciato dal Napoli attraverso i canali ufficiali nelle scorse ore. Alla fine, ecco svelata la novità: il Napoli è pronto a vestire una nuova maglia in questa stagione chiamata Maradona Game - la quinta edition dopo le tre stagionali firmate EA7 e la special version lanciata in occasione di Halloween -, in onore di Diego Armando Maradona.

Come lo scorso anno, dunque, anche in questa stagione il club azzurro omaggerà l’ex campione argentino in occasione del primo anniversario della sua scomparsa. L’autorizzazione alla Lega Calcio è già stata richiesta da diverso tempo, la maglia da gara sarà indossata in occasione delle partite interne allo stadio Maradona contro Verona e Lazio e anche contro l'Inter dopo la sosta. La Maradona Game sarà distribuita in tre varianti di colore, in una limited edition di 1926 esemplari e parte dei ricavi derivati dalle vendite verrà destinata a iniziative sociali benefiche che la società sta identificando.