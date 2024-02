Napoli-Verona, Mazzarri sorride: Natan torna a disposizione

Una buona notizia per Walter Mazzarri in vista di Napoli-Verona: l'allenatore toscano, con ogni probabilità, avrà nuovamente a disposizione Natan De Souza, il difensore brasiliano che si era fatto male la spalla destra oltre un mese fa, ancora in attesa di debuttare nel 2024.

Come riportato dal club attraverso i canali ufficiali, infatti, Natan e il compagno Anguissa - rientrato ieri dagli impegni in Coppa d'Africa - hanno fatto intera seduta in gruppo questa mattina a Castel Volturno.

Ancora problemi di infermeria però per gli azzurri che attendono la gara con il Verona domenica al Maradona. Restano out, infatti, Meret e Olivera hanno svolto allenamento personalizzato in campo.