Paradossalmente, anche se il Napoli non ha vinto e ha chiuso la partita al Maradona “soltanto” pareggiando, Verona non è stata “fatale” per gli uomini di Spalletti. Anzi. Innanzitutto, questa sarà ricordata come la partita della “pax” tra ultras e De Laurentiis e già solo per questo merita di entrare di diritto nella storia di questo campionato e, calcisticamente, di questa città. In secondo luogo, la differenza abissale tra i primi settanta minuti e i successivi venti ha fatto capire a tutti, Spalletti in primis, che se c’è una pagina di epica pallonara da scrivere in questo angolo del mondo che sonnecchia ai piedi di un vulcano essa dovrà essere scritta solo da una persona: Victor Osimhen.

APPROFONDIMENTI Raspadori ancora a secco Zaffaroni si prende un punto Spalletti riabbraccia il Maradona

È inutile, infatti, mettersi a ragionare sul fatto che anche senza di lui il Napoli quest’anno ha vinto partite importanti, che nessuno vince da solo, che solo Maradona era indispensabile. Sciocchezze, celie, strunzat’.

Questo Napoli, oggi, adesso, senza Osimhen è come una festa scudetto senza scudetto: oggettivamente incomprensibile. Come i tiri all’indietro, il novanta per cento di possesso palla senza fare un tiro in porta, l’incapacità di sfidare uno contro uno l’avversario, di provare una conclusione da fuori area, fuori stadio, fuori casa. A nulla vale la giustificazione che Raspadori non è un vero “centravanti”: un gol bisognava fare e non è stato fatto. A prendere la traversa è stato Osimhen. Entrando in campo ha fatto quello che fa la primavera con i ciliegi e il cerasiello con i friarielli: ha risvegliato sensi, motivazioni, abilità. Un altro Napoli per venti minuti. Troppo pochi per vincerla ma abbastanza per non perderla. Da qui, in poi, però, mai più senza Victor.