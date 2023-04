Napoli-Verona, Osimhen c'è: intera seduta di allenamento con i compagni

Victor Osimhen rompe gli indugi: l'attaccante del Napoli questa mattina a Castel Volturno ha svolto intera seduta con i compagni in gruppo dopo i miglioramenti fatti registrare già ieri in campo. Una splendida notizia per Luciano Spalletti, che a questo punto si ritroverà a disposizione il nigeriano già domani per la sfida di campionato contro il Verona.

Osimhen, infatti, potrebbe rientrare domani tra i convocati e almeno inizialmente andare in panchina, prima di scendere in campo poi contro il Milan in Champions League il prossimo martedì.

Recuperato anche Gianluca Gaetano - ieri assente per sindrome influenzale -, out invece Giovanni Simeone che anche oggi ha fatto terapie.