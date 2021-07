Napoli-Verona, Petagna senza alibi: «Pagina triste, chiediamo scusa»

«Si tratta di una pagina triste che vogliamo dimenticare al più presto. Chiediamo scusa ai tifosi e ora voltiamo subito pagina». Così Andrea Petagna commenta Napoli-Verona, l'ultima gara dello scorso campionato che ha negato agli azzurri l'accesso Champions. «So bene di dover lavorare molto, per la mia struttura fisica ci vuole del tempo per entrare in forma. Ripartiamo dal nuovo allenatore e staff per dare il massimo a tutti i costi in vista della prossima stagione».

«Io dietro la punta? Penso che ho caratteristiche per giocare con Osimhen, io sono bravo a venire incontro e giocare con la squadra e lui a buttarsi dentro in velocità» le parole di Petagna nell'intervista a Radio Kiss Kiss. «Il mio obiettivo è quello di arrivare in doppia cifra, cerchero di sfruttare tutte le occasioni che avrò. Gli attaccanti con Spalletti hanno sempre fatto grandi cose. Ci siamo io, Dries e Victor che siamo pronti a farci trovare sempre pronti».