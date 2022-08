Napoli, Politano stringe i denti: Ambrosino out, rientra Ounas

Il grande rebus della gara contro il Verona porta il nome di Matteo Politano: l'esterno azzurro si era fatto male al polpaccio contro il Girona in amichevole a Castel di Sangro, obbligato a saltare anche l'ultima uscita amichevole contro l'Espanyol, ma stringerà i denti per provare il recupero: questa mattina per lui allenamento personalizzato in campo, in attesa di capire se potrà essere con i compagni lunedì a Verona contro l'Hellas. Resta out Giuseppe Ambrosino, che ha svolto solo lavoro personalizzato in palestra. Ounas e Zedadka, invece, recuperano e hanno svolto l’intera seduta in gruppo.