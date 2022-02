Napoli beffa, non basta Ambrosino: il Verona vince con un rigore al 98°

Un finale amaro, amarissimo per il Napoli Primavera di Nicolo Frustalupi, che vede sfumare un punto che sarebbe stato importantissimo solo all'ultimo respiro. Alla fine ha la meglio il Verona che fa valere ancora il fattore campo e si porta a casa una vittoria che - almeno ai punti - forse non è stata così giusta. A decidere la prima gara della domenica di Primavera è un rigore al minuto 98: fallo di Mane e l'arbitro non ha dubbi, dagli undici metri non sbaglia Calabrese che spiazza l'incolpevole Idasiak.

LEGGI ANCHE Koulibaly, una vendetta 3 anni dopo: «Salah forte ma non è l’unico»

Era successo tutto nella ripresa: dopo un primo tempo pressoché equilibrato, gli azzurrini non erano entrati bene in campo nella ripresa e in avvio arriva il gol del Verona con Yeboah di testa. La squadra di Frustalupi - che inserisce subito Ambrosino - alza i giri del motore e rischia il pareggio più volte, ma ci riesce solo al minuto 64 proprio con il numero 10 procidano che trova la rete numero nove in questo campionato. Azzurrini che rischiano nel finale, sfiorano il gol con Toccafondi e poi subiscono la doccia gelata, con la prima sconfitta del 2022.