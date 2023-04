Raspadori centravanti. Osimhen è recuperato, va in panchina, eventualmente in campo, se necessario, per una ventina di minuti. «È bello essere tornato! Gloria a Dio! Quando sto impiegando ore per raggiungere il mio sogno, non sono preoccupato di quello che gli altri dicono», ha scritto Victor su instagram. Tireranno il fiato Rrahmani, Lobotka e Kvaratskhelia, tutti e tre inizialmente in panchina, ci saranno invece Kim e Anguissa, squalificati per il match di martedì di Champions contro il Milan.

Più o meno saranno cinque i cambi rispetto alla formazione schierata da Spalletti mercoledì a Milano contro i rossoneri. Ballottaggi aperti per il ruolo di regista tra Demme e Gaetano, per quello di terzino sinistro tra Olivera e Mario Rui, di centrale difensivo tra Juan Jesus e Ostigard, di esterno sinistro di attacco tra Lozano, Zerbin e Elmas, da mezzala sinistra tra Elmas e Zielinski. Gioca Di Lorenzo il capitano, sempre titolare tra campionato e Champions League che partirà ancora dal primo minuto: a Bereszynski potrebbe toccare uno spezzone di partita e per lui si tratterebbe dell'esordio con la maglia azzurra. E in porta gioca Meret. Due gli assenti: l'infortunato Simeone che tornerà per il derby con la Salernitana oppure per il match successivo con l'Udinese e lo squalificato Ndombele che poi potrebbe partire da titolare nel match di Champions di martedì contro il Milan dove mancherà per squalifica Anguissa.

C'è Jack Raspadori, quindi, dal primo minuto che invece contro il Milan venne schierato nella ripresa: in campionato ha segnato solo un gol, decisivo contro lo Spezia. Oggi contro il Verona avrà l'occasione di tornare a segno e di firmare la sua prima rete in maglia azzurra del 2023, l'ultima la firmò nel match di Champions League del 12 ottobre contro l'Ajax. Un attacco totalmente diverso rispetto al solito con Politano esterno destro e con il messicano Lozano (favorito), oppure il giovane Zerbin o Elmas sulla sinistra. L'altra novità sarà l'impiego dal primo minuto di uno tra Demme (favorito), poco impiegato quest'anno, oppure il giovane Gaetano. «A Milano abbiamo fatto una grandissima prestazione, ora dobbiamo rifarci anche col Verona, un'altra partita molto importante: loro si giocheranno il tutto per tutto, ma noi proveremo a fare quello che facciamo sempre», ha detto il giovane centrocampista napoletano a Radio Kiss Kiss parlando poi del suo rapporto con Spalletti. «Molto buono. Quando spende belle parole per me, sentirle da lui che sta facendo grandissime cose a Napoli e in tutta la carriera per me è molto importante. Sono cresciuto, sto crescendo. Non è facile non giocare, ma comunque mi faccio trovare pronto, sia in allenamento sia quando vengo chiamato in causa».

Turn over massiccio di Pioli per la sfida di oggi contro il Bologna in vista del ritorno di Champions contro il Napoli: potrebbe cambiare fino a 10 calciatori su 11 lasciando solo Maignan titolare. Il tecnico è intenzionato a dare minuti ai rientranti Kalulu e Thiaw in difesa e a Florenzi destinato a partire dal primo minuto. Anche Pobega verso il ruolo di titolare con un possibile turno di stop per Tonali, dietro a quella che sarebbe la vera scommessa di giornata: una trequarti composta da De Ketelaere con Saelemakers e Rebic alle spalle di Origi.