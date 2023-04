Napoli-Verona live: probabili formazioni e dove vederla in tv

Metabolizzata la sconfitta in Champions League contro il Milan, il Napoli torna in campo con il Verona nell'anticipo della 30esima giornata di serie A aspettando il ritorno dei quarti di finale con i rossoneri. Sarà anche l'occasione per testare le condizioni di Victor Osimhen, fermo ormai dai venti giorni dopo l'infortunio muscolare rimediato con la sua Nigeria.