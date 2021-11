Napoli-Verona, i nodi di Spalletti: solo oggi la decisione sui tre infortunati

C'è il Verona al Maradona: con il pari per 1-1 contro i gialloblù all'ultima giornata dello scorso campionato s'infransero i sogni per gli azzurri di conquistare la qualificazione in Champions League. Oggi il Napoli punterà all'undicesima vittoria in campionato in attesa poi del derby in serata dell'altra capolista Milan con l'Inter.

Fabian Ruiz, Insigne e Osimhen: tutti e tre si sono allenati in gruppo nella rifinitura di Castel Volturno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati