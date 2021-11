Napoli-Verona, probabili formazioni: tornano Insigne, Osimhen e Fabian

Un sorriso largo, più di quello fatto ieri sera al fischio finale del match di Varsavia contro il Legia. Il Napoli torna subito al lavoro al Konami Center e lo fa con tre belle notizie: Lorenzo Insigne, Fabian Ruiz e Victor Osimhen, infatti, hanno svolto l'intero allenamento in gruppo con i compagni e si candidano dunque ad essere protagonisti per il match di domenica sera contro il Verona.

Luciano Spalletti ritrova tre pezzi pregiati del suo gruppo azzurro, una squadra che di ritorno dalla Polonia si è divisa in due gruppi: quelli che hanno giocato dall'inizio contro il Legia hanno svolto lavoro di scarico in palestra, prima della seduta tattica, con partitina a campo ridotto e chiusura con esercitazioni su palle inattive. Per Manolas ancora personalizzato in campo. Malcuit ha svolto personalizzato in palestra.