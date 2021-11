Spalletti, una carezza agli ultras: «Ma non siamo stati squadra»

Un pareggio che rovina la festa, di uno Stadio Maradona pieno e di una piazza che sognava di portarsi a casa l'ennesima vittoria. «Nel secondo tempo ci siamo allungati, disuniti, non siamo stati squadra» ha subito messo in chiaro Spalletti. «E il Verona ne ha approfittato, sono bravi a farlo, dovevamo fare cose diverse, ma in alcuni momenti pressano così tanto forte da avere difficoltà. Diventa complicato fare il nostro gioco quando ti montano addosso e lasciano sempre l'uomo contro uomo».

«Dovevamo giocare nello stretto per venirne fuori» ha continuato a Dazn. «Rrahmani e Juan Jesus sono forti, difficilmente li metti in difficoltà, ma forse ci serviva un po' di qualità in più per costruire l'azione, in questo possiamo migliorare qualcosa. Io 13° uomo in campo? Ringrazio De Laurentiis, ma poi quello che conta nel calcio sono i giocatori che vanno in campo e la tifoseria come quella che abbiamo noi: mi dispiace non aver vinto visto che era tornata la Curva A allo stadio».