Il Napoli verso la Sampdoria: resta fuori solo Lobotka

Udine e l'Udinese sono già alle spalle, così come la testa della classifica che il Napoli ha occupato solo 24 ore fino alla vittoria di ieri dell'Inter contro la Fiorentina. Per rispondere ai nerazzurri la squadra di Spalletti dovrà vedersela contro la Sampdoria, il prossimo giovedì, un match che vedrà fuori dai convocabili solo Stanislav Lobotka: il centrocampista slovacco questa mattina ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra.

