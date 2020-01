LEGGI ANCHE

Ci sarebbe il Napoli sulle tracce di, centrale difensivo belga attualmente al Tottenham di José Mourinho. Il calciatore prodotto dell’Ajax è passato in Premier League nel 2013 vestendo la maglia degli Spurs ma il suo contratto è in scadenza la prossima estate quindi potrebbe liberarsi a parametro zero dal club inglese. Il Napoli ci starebbe pensando, invece, già per questo gennaio, secondo quanto riportato dal Telegraph, anticipando le mosse del Tottenham e pagando un prezzo ragionevole per il suo trasferimento.Sul 32enne belga, molto amico di, ci sarebbe anche l’aia, la squadra che l’ha formato e poi venduto alsette anni fa. Vertonghen ha già giocato 17 gare quest’anno, agendo sia da centrale che da esterno a sinistra all’occorrenza, una polivalenza che farebbe molto comodo al Napoli diche vuole rinforzarsi in difesa. Secondo il Telegraph, gli azzurri si erano informati già su di lui la scorsa estate, tra la cessione di Albiol e l’arrivo in azzurro di Manolas.